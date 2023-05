Una mensa da costruire Il Comune cerca la ditta

Il Comune ha pubblicato un avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della costruzione della mensa scolastica al polo dell’infanzia di via Foscolo. Si tratta di lavori, finanziati con fondi Pnrr, per la costruzione di un fabbricato monopiano che sorgerà in continuità con l’edificio di ampliamento del nido, anch’esso in fase di costruzione nell’ambito di differente appalto, nella zona attualmente adibita a resede esterno di competenza in parte dell’asilo e in parte della scuola dell’infanzia. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è quello delle 13 del 31 maggio. Gli operatori economici interessati dovranno depositare la propria candidatura entro tale data ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: [email protected]