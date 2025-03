Un viaggio nella vita di Tiziano Terzani

VINCIDomani alle 18 la biblioteca Leonardiana di Vinci ospita Jacopo Storni (nella foto) per presentare il suo libro “Tiziano Terzani mi disse“, uscito nel 2024 in occasione del ventennale della morte del famoso giornalista e scrittore italiano. Dopo l’introduzione della serata a cura del sindaco di Vinci, Daniele Vanni, l’autore dialogherà con Angela Terzani Staude e il giornalista Mauro Banchini. Si tratta di un viaggio nella quotidianità e nella vita più intima dell’uomo Terzani, all’interno dei luoghi delle sue origini. Sebbene la sua fama venga associata all’Oriente, ci sono angoli di Toscana che sono parte integrante dello spirito del grande giornalista e scrittore, come per esempio proprio il borgo Leonardiano, dove ha sposato Angela, faro della sua vita. Il libro è un percorso lungo le strade e i sentieri in cui Terzani ha cominciato a interrogarsi sul mondo, sulla vita, un cammino che smonta gli stereotipi dello scrittore guru e che rivela l’essenza di un uomo irrequieto ma curioso, fragile ma determinato, alla ricerca di un altrove ma orgoglioso delle proprie origini. Un libro per avvicinarsi a Terzani e che, perlustrando luoghi e ascoltando le voci di amici e familiari (molti delle quale mai ascoltate fino ad ora), racconta le memorie intime, il pensiero e tanti aneddoti della vita di un ragazzo fiorentino che sentiva dentro l’urgenza di vivere.