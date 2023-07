Un tuffo nella storia. La corte rinascimentale accoglie Isabella al suo arrivo alla Villa

Cerreto Guidi, 3 luglio 2023 - Rullo di tamburi , squilli di chiarine e colpi di cannone. Tra drappi e bandiere, mercato e osterie l’orologio torna indietro di secoli. E’ la notte dell’incanto. Luglio 1576: in un clima di festa, a Cerreto Guidi arriva Isabella, figlia prediletta del granduca Cosimo I de’Medici, per raggiungere il suo sposo nella Villa Medicea. La suggestiva rievocazione storica per onorare la stella di casa Medici anche quest’anno ha chiamato a raccolta migliaia di visitatori. Un tuffo nel Rinascimento nel centro storico che ha ospitato nel week-end "La notte d’Isabella". Tra le mura del borgo cinquecentesco è stato possibile rivivere l’atmosfera dell’epoca, incontrando nobili, popolani e cavalieri e partecipando a scene di vita quotidiana. Dagli antichi mestieri ai giochi di fuoco, tra falconieri, prodezze di spade e di balestre, giullari e saltimbanchi, l’undicesima edizione della manifestazione si è aperta sabato con successo. Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte oltre al sindaco Simona Rossetti con la giunta e il presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori, il presidente della Regione Eugenio Giani, i sindaci di Vinci e di Montelupo Fiorentino Giuseppe Torchia e Paolo Masetti e il senatore Dem Dario Parrini.

Nella serata inaugurale anche la visita speciale del vescovo di San Miniato. monsignor Giovanni Paccosi. E la festa è andata avanti fino a ieri sera. Organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione Ccn "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, il Polo Museale della Toscana, la Parrocchia di San Leonardo e con il patrocinio della Regione, per due giorni la "Notte d’Isabella" ha offerto l’occasione ai curiosi di gustare piatti tipici nelle antiche locande e assistere agli spettacoli itineranti. Protagonista indiscussa Isabella de’ Medici: colta, amante delle arti e della caccia, mecenate ma anche musicista e compositrice. L’ensemble "Biagio Pesciolini" di Prato ha condotto i visitatori in un viaggio musicale dalla Pieve cerretese alla Firenze della giovinezza della nobildonna, con brani a lei dedicati. Fino al gran finale, la notizia della misteriosa morte della giovane avvenuta proprio a Cerreto Guidi il 16 luglio 1576. Tra storie e leggende popolari, un appuntamento che non perde mai il suo fascino.

Y.C.