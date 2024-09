Un ecografo per l’ospedale. Oltre 250 persone a cena: "Superate le aspettative"

Un evento la cui riuscita è andata molto oltre le aspettative degli organizzatori. Questa è stata ’Noi con voi’, serata di beneficenza che si è svolta nei locali della Canottieri di Limite sull’Arno organizzata dall’azienda Mac Autoadesivi e dalla società sportiva della Canottieri. La serata, che ha visto riunite oltre 250 persone, aveva lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo portatile da destinare al progetto ’Ospedale senza muri’ dell’Asl Toscana centro, volto a fornire assistenza medico-infermieristica ai pazienti più fragili ovunque sul territorio. E visto che i risultati ottenuti in termini di raccolta fondi sono andati oltre le aspettative, l’obiettivo è stato raggiunto e l’ecografo portatile sarà presto in dotazione al personale che fa capo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Padroni di casa sono stati il presidente della Canottieri, Fabrizio Lensi e Antonella Capaccioli, proprietaria della Mac Autoadesivi, che commenta così l’esito della serata: "Ha superato le nostre aspettative. La partecipazione è stata ampia, la vendita dei biglietti della lotteria è andata bene e l’asta finale benissimo. Avevamo un obiettivo, l’acquisto dell’ecografo, e lo abbiamo raggiunto ampiamente".

"Come Mac Autoadesivi - aggiunge Capaccioli - e anche per conto della società Canottieri Limite e del suo presidente Fabrizio Lensi vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato all’evento, quelle che hanno partecipato, la giornalista Francesca Pinochi per aver condotto la serata e tutti gli sponsor, preziosissimi. A ognuno manderemo a casa una lettera personale di ringraziamento, ma ci tenevamo a ringraziarli anche pubblicamente. La lotteria l’abbiamo potuta fare grazie a loro ed è stata un vero successo".