"Un centro per minori a Empoli. Raccolta fondi con la Nazionale Cantanti"

EMPOLI

La data da segnare sull’agenda è quella del 18 novembre: un Centro per minori non accompagnati sorgerà nel circondario empolese, e per finanziarlo arriverà a Empoli, proprio in quella data, la Nazionale Cantanti. L’organizzazione è del Movimento Shalom, e dai Comuni dell’Unione (ieri è stato il turno di Montespertoli, assegnato con decisione della giunta e del sindaco Alessio Mugnaini) stanno arrivando i patrocini. L’evento avrà titolo "Metti in campo il cuore. Nazionale italiana cantanti contro Shalom campioni del cuore", manifestazione che si terrà allo stadio "Castellani" di Empoli il giorno 18 novembre alle ore 20.45. Si tratta - viene spiegato - di una partita di solidarietà, che sarà trasmessa anche dalla rete Mediaset, fra la Nazionale Cantanti e la squadra "Shalom campioni del cuore" (una selezione di personaggi pubblici, sportivi e dello spettacolo di rilevanza nazionale) che prevede il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione di Empoli e di tutto il Circondario. Evento - si aggiunge - "di notevole valore sociale considerato che il ricavato sarà devoluto per la realizzazione di un Centro per minori non accompagnati che sorgerà nel circondario empolese". La macchina organizzativa è chiaramente già a pieno regime, e come accennato dai Comuni di tutta l’Unione stanno arrivando i sostegni ufficiali. Per l’evento clou dell’autunno. La Nazionale Italiana Cantanti ha ricordato il Presidente Giorgio Napolitano, scomparso all’età di 98 anni. Andrea Ciappi