Un altro passo per Mantellassi. Ecco Alleanza Verdi Sinistra: "Uniti dalla cura dell’ambiente"

Altro round al comitato elettorale di Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli: ieri è stato presentato il simbolo di Alleanza Verdi Sinistra e di alcuni candidati della lista. Sono intervenuti Alessio Mantellassi, Nicola Ferraro, coordinatore Sinistra italiana Empolese Valdelsa, Massimo Marconcini Sinistra Italiana Empoli responsabile lista AVS, Sandra Giorgetti, co portavoce di Firenze e provincia di Europa Verde e Diana Kapo segretaria provinciale di Sinistra Italiana Firenze. "Abbiamo la presenza nella nostra coalizione di Alleanza Verdi Sinistra – dice Mantellassi –. Questa lista sarà presente per la prima volta alle elezioni amministrative e sottolineo che, a differenza del passato, la rappresentanza della parte sinistra della coalizione sarà affidata a un partito e non a una lista civica e questo mi sembra un dato molto importante. Oggi presentiamo la prima lista di partito, abbiamo già presentato due civiche, ma questa è la prima di partito con i suoi primi candidati. Ci uniscono molti aspetti, con Alleanza Verdi Sinistra c’è una naturale, solida e forte sintonia che emerge anche dal contributo fondamentale che è stato dato per la stesura del programma, soprattutto nei temi prioritari che sono, sviluppo, lavoro, sostenibilità, politiche ambientali e servizi alla persona".

"Sono molto emozionato oggi – interviene Massimo Marconcini –. Cinque anni fa decidemmo di fare l’esperienza di una lista civica “Radici e Futuro”, che metteva insieme due anime la sinistra empolese e Empoli più verde, senza partiti ma con rappresentanti robusti della politica locale. Da quell’esperienza nasce oggi questa lista di partito, che mette insieme due simboli, quelli di Sinistra italiana e Europa Verde, a formare una grande alleanza. Presentiamo anche sedici persone, le altre otto le presenteremo a breve, donne e uomini che si riconoscono nelle nostre idee e che convintamente sostengono Alessio. Il nostro obiettivo è intercettare i voti delle persone che si riconoscono nel centrosinistra e che tengono all’aspetto ambientalista". Sandra Giorgetti, co portavoce di Firenze e provincia di Europa Verde e Diana Kapo di Sinistra Italiana hanno ribadito il valore della proposta politica di Alleanza Verdi Sinistra e l’appoggio a Mantellassi.

La lista di Alleanza verdi Sinistra al momento comprende sedici persone, sei donne e dieci uomini, di differenti età e ambienti: Maria Grazia Pasqualetti, Cristian Gaetani, Susanna Marconcini, Marco Mancini, David Carpentieri, Valentina Migliorini, Federico Stagi, Olga Corti, Germano Sussi, Andrea Balducci, Marco Dicuio, Rosa Bonadonna, Giovanni Volteggiani, Antonio Matteo Cinquini, Sandra Giorgetti e Egidio Raimondi. Nei prossimi giorni verranno presentati gli altri candidati che completeranno la lista.