Umorismo e ironia con ’Ora d’aria’

Un titolo che non può non incuriosire per due atti unici pieni di collegamenti da scoprire scena dopo scena all’insegna del divertimento. Si preannuncia una serata ricca di risate quella di domani alle 21.15 presso i giardini ex Arena, in via XX Settembre a Castelfiorentino, con il secondo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale "Ora d’Aria", a cura di TeatroCastello. Protagonista la compagnia di Vinci Unicorno, che porterà in scena "Di chi è la Volvo Rossa?" (nella foto, un momento dello spettacolo) di Matteo Dall’Olmo. Una commedia in due atti unici che presentano come comun denominatore il quesito da cui trae spunto il titolo dello spettacolo. "Radio arcobaleno" è il titolo del primo, interpretato da Edoardo Bigazzi, Eleonora Cioni, Daniela Lacerra e Diletta Piromallo, che vede impegnati i protagonisti nel cercare di salvare la radio dove lavorano, e a farla uscire dalla crisi in cui è precipitata. La tentazione del suicidio è invece al centro di "Terrazzo affollato" (recitano Eugenia Rizzo, Eleonora Roccheggiani, Elia Salani e Mattia Scali), dove quattro persone si ritrovano nello stesso terrazzo decise a farla finita. Nel tentativo di sorreggersi a vicenda, si lasceranno andare a delle confidenze indagando le cause che li hanno spinti a questa estrema decisione. E che, forse (oppure no?), rappresenterà la loro salvezza. L’ingresso è libero, ma è gradita un’offerta.