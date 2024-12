Ultimo dell’anno. Piazze e teatro: ecco le iniziative

EMPOLESE VALDELSAAll’aperto o in teatro, sono tanti gli appuntamenti nell’Empolese Valdelsa per salutare il 2024 e brindare tutti insieme all’anno che verrà. A Empoli torna "Capodanno in piazza della Vittoria", dove dalle 22 Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show, la Metrò live band e Dj Luca Bona da Rai Radio Due animeranno la serata fino a tarda notte a ritmo di ‘tormentoni anni Novanta’. Oltre allo speciale ‘tombolone in piazza’ sarà aperto anche il Winter Park di piazza Matteotti e sarà attivo il trenino che attraversa il centro storico.

Per chi ama trascorrere una serata più tranquilla, invece, alle 21.15 al Teatro Shalom di via Busoni il locale gruppo teatrale porterà in scena "L’incidente", farsa in tre atti di Luigi Lunari per la regia di Paolo Zondadelli. Infine per capodanno consueto appuntamento con il concerto organizzato da Il Contrappunto.

Domani alle 17 presso il PalaExpo si esibiranno la Corale Santa Cecilia di Empoli, diretta dal maestro del coro Simone Faraoni e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, direttore Alessio Casinovi. A seguire brindisi e aperitivo per celebrare il nuovo anno. Ultimo dell’anno in platea anche a Montelupo, precisamente al Teatro Aurora di Fibbiana dove stasera alle 20.30 andrà in scena "L’imbuto cosmico" di Michele Carnevale per la regia di Lorenzo D’Agata e Angelo Galdi. A seguire cenone di San Silvestro presso l’adiacente Circolo Mcl Il Coriandolo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 8002148 o direttamente al Circolo.

Infine, doppio appuntamento anche al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Stasera alle 22.30 spazio a "Recital" con Maria Cassi e Leonardo Brizzi, storico duo di trentennale esperienza che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno unendo musica e comicità. Domani alle 17, invece, ecco il tradizionale "Concerto di Capodanno", con la Filarmonica Giuseppe Verdi e la partecipazione del coro lirico castellano e del coro di voci bianche Orpheus, che eseguiranno musiche di Strauss, Verdi e una selezione di "Carmina Burana" di Carl Orff.