Tutto pronto per il “Giunti ter“. In squadra entra anche Antonini: "Avanti nel segno della continuità"

Tre conferme, una new entry. Si apre nel segno della continuità il “Giunti ter“, stando perlomeno alla composizione della giunta che affiancherà Alessandro Giunti nel suo terzo mandato da primo cittadino. La squadra di governo è stata presentata due giorni fa, in occasione della prima seduta del consiglio comunale della nuova legislatura. L’unica vera novità è rappresentata dall’ingresso in giunta di Edoardo Antonini, scontato alla luce delle 492 preferenze che ne avevano fatto di gran lunga il candidato consigliere più votato: sarà vice-sindaco, oltre che assessore alla cultura, al turismo, allo sport, alle attività produttive, all’associazionismo e al volontariato e alla memoria.

C’è poi Paolo Giuntini, che mantiene quasi tutte le deleghe che gli erano state conferite nella precedente legislatura: sarà assessore a bilancio, finanze e tributi, lavoro e formazione, personale e protezione civile, polizia municipale e sicurezza. Conferme anche per Angela Centi, che si occuperà di scuola e politiche dell’infanzia, trasporti e sviluppo della società dell’informazione e dell’innovazione. E a chiudere la squadra, Rosanna Gallerini in veste di assessore a politiche sociali e della casa, diritto alla salute, diritto di cittadinanza, cimiteri, agricoltura e politiche ittico-venatorie.

Due inoltre i consiglieri comunali con delega: Claudio Ometto sarà consigliere comunale delegato per ambiente e salvaguardia del territorio e per le politiche per gli animali, Irene Bandini si occuperà invece di politiche giovanili e pari opportunità.

"Sono felice per aver ricevuto nuovamente fiducia da parte della comunità, con una percentuale a mio avviso importante – ha ribadito Giunti, stilando un primo bilancio dopo la tornata elettorale ma anche ribadendo quali saranno le sue priorità in questa nuova avventura intrapresa all’insegna della continuità come ha voluto dimostrare con la composizione della giunta – ringrazio chi mi ha sostenuto e prometto che ce la metterò tutta, come ho sempre fatto. Cosa farò nei primi cento giorni di mandato? Darò continuità a quanto fatto nell’ultimo decennio, ricominciando dalla valorizzazione del territorio. Con un’attenzione particolare ai lavori riguardanti il ponte".

Va detto, infine, che il sindaco ha deciso di tenere per sé in questa nuova terza esperienza molte e importanti deleghe. Ovvero quelle relative all’urbanistica, ai lavori pubblici, all’edilizia privata, alle manutenzioni, al controllo gestione, società partecipate e patrimonio.

G.F.