Tutto iniziò nel seminterrato di Villanova

Aspettando Sanremo - il collettivo empolese salirà sul palco dell’Ariston con i big, per la 74esima edizione del festival che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio - l’agenda è stracolma di impegni. Rimbalzando tra Roma e Milano per registrare video, lavorare allo styling e alle coreografie, il cuore - e la base - del progetto resta a Empoli. Prima di traslocare in Liguria entrando nel vivo della gara, si torna al bunker di Villanova, dove tutto è nato, quel seminterrato dove i Bnkr 44 hanno mosso i primi passi nel 2019, fino a diventare un collettivo under 30 di menti dedite all’arte in ogni sua forma. Il 2023 ha portato i giovani artisti in giro per l’Italia: reduci dalla serata delle cover della passata edizione di Sanremo, come ospiti di Sethu con ’Charlie fa Surf RMX’, sono poi stati tra i protagonisti del concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, del Jova Beach Party e di almeno una ventina di tappe che hanno toccato tutto lo Stivale. Ma, casa dolce casa, i vincitori di Sanremo Giovani 2023, è a Empoli che domenica torneranno per un appuntamento importante. "Incontreremo (per la prima volta, ndr) la sindaca Brenda Barnini. Non ci sarà un ricevimento ufficiale in Comune, ma un aperitivo informale tra ‘giovani’. Una sorta di benedizione, prima della gara. Ci teniamo". Un incontro dal quale potrebbe nascere qualcosa di bello per la città. "Stiamo valutando l’idea di organizzare qualcosa insieme prima di Sanremo".