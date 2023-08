Tutti espositori al mercatino di SuperKaos a Montelupo Fiorentino

Tutti espositori per un giorno con SuperKaos, l’annuale appuntamento con il mercatino delle pulci. Dopo la meritata pausa estiva, il Centro Commerciale Naturale Borgo degli Arlecchini di Montelupo Fiorentino è già al lavoro con il primo degli appuntamenti di settembre. Ma le iscrizioni, per aderire all’iniziativa, sono già aperte. Si terrà il 17 settembre dalle 9 alle 19 in corso Garibaldi e nelle vie del centro storico l’abituale appuntamento con il mondo dell’usato e della fantasia rivolto ai privati che abbiano voglia di improvvisarsi venditori per un giorno. Collezionismo, artigianato, vintage e modernariato: i cittadini che volessero svuotare le cantine e provare a dare una seconda vita agli oggetti inutilizzati possono già prenotare il proprio stand scrivendo all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonando al negozio "A casa di Luca" allo 0571.913498. Il SuperKaos offrirà l’occasione ai visitatori di fare shopping per tutto il giorno. Un evento anticipato di un mese rispetto all’edizione dello scorso anno. Avanti con le iscrizioni.