Tutta la magia del Natale. Due giorni di eventi in città. Anche il tour tra musei e piazze

Un fine settimana all’insegna del Natale in ogni angolo. Fucecchio in festa, brulicante cantiere di iniziative che ruotano. L’associazione Amici del Centro Storico, in collaborazione con la Pro Loco, organizza anche quest’anno la kermesse Nataleinsù, il tradizionale evento natalizio nel centro storico alto. Sabato e domenica dalle 15 alle 20, mercatini, spettacoli, laboratori e intrattenimento in piazza Vittorio Veneto dedicati a grandi e piccoli. Ricco, infatti, il programma della due giorni. A partire dal tradizionale mercatino di Natale, con l’esposizione e la vendita di oggettistica artigianale, hobbistica e bio ecocompatibile a cura delle associazioni e delle scuole del territorio, oltre alla degustazione di prodotti tipici locali. Per i più piccoli spazio a laboratori di giochi in legno riciclato, animazione e truccabimbi, mentre alle 16 e alle 18, in entrambi i giorni, si terrà lo spettacolo a cura de "La magica mongolfiera", con show di giocoleria, illusionismo e bolle giganti. Inoltre domenica , a partire dalle 17, è in programma la benedizione del presepe artistico della scuola media Montanelli Petrarca, cui seguirà il tradizionale concerto di Natale degli studenti.

Ma non è finita qui. Quest’anno c’è anche il tour di Natale. L’associazione culturale Iter Mentis, in collaborazione con Exploring Fucecchio e La Sorgente dei Sorrisi, organizza una visita guidata con storyteller locale e merenda natalizia nel centro storico di Fucecchio. Dopo un’introduzione storica e il passaggio della strada sulle orme della Via Francigena, i partecipanti arriveranno al complesso Corsini e potranno salire sulla Torre di Mezzo per una veduta panoramica e a 360 gradi sulla città e sul comprensorio. A seguire, spostamento al Museo Civico per l’osservazione di alcune opere legate al tema della Natività. Da qui il cammino riprenderà per arrivare al Palazzo Della Volta e visitare la biblioteca e le collezioni della Fondazione Montanelli Bassi. Anche tutto questo è domenica. Poi c’è Natalia, il paese di Babbo Natale, manifestazione a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la Contrada Porta Raimonda.

Dalle 10 alle 18 non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica. Tra le attrazioni principali saranno presenti la casa di Babbo Natale, la merenda con Babbo Natale, il Grinch e la sua casa, lo spettacolo delle principesse Disney, e tanto altro.

C. B.