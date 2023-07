Turismo, boom di proposte In campo tour operator per una vetrina nazionale

Le vie dei pellegrini, gli antichi tracciati. Fucecchio è un crocevia e vede una ulteriore crescita della presenze. L’estate, dunque, è partita bene. Un dato in trend con l’andamento regionale: è il turismo il settore che sostiene il ciclo espansivo dell’economia toscana. Un dato in linea anche con il forte impegno del territorio per spingere il comparto dell’accoglienza e della valorizzazione della città e delle sue ricorse. Si moltiplicano le proposte per scoprire Fucecchio: in Padule sui tipici barchini in legno o nella città sotterranea alla scoperta delle origini medievali del centro. Ma anche escursioni sulle colline con auto d’epoca, trekking tra laghi, vallate e lungo le antiche strade, laboratori di gelateria artigianale, aperitivi in luoghi incantati e degustazioni di prodotti tipici locali. Tutto questo e molto altro è contenuto nei pacchetti turistici settimanali proposti dall’associazione Exploring Fucecchio. Un’offerta che non è più occasionale ma che sarà sempre a disposizione dei visitatori garantendo, di fatto, una molteplicità di proposte che vanno dalle escursioni naturalistiche alle visite artistico-culturali, dallo sport all’enogastronomia.

Un impulso decisivo alla creazione di questa offerta e della sua promozione nei circuiti turistici l’ha data anche l’accordo che Exploring Fucecchio ha stipulato con Gattinoni Travel Store, uno dei principali tour operator nazionali, che recentemente ha acquisito anche Robintur Travel Group, con tutte le sue numerose agenzie sparse sul territorio.

Il turismo a Fucecchio compie un primo significativo salto di qualità attraverso un’offerta di pacchetti giornalieri che potranno avvicinare un numero sempre maggiore di visitatori, sia attraverso una promozione diretta sia con la mediazione delle agenzie di viaggi convenzionate. E’ un passo significativo quello compiuto dall’associazione Fucecchio Turismo e del suo marchio Exploring Fucecchio: attiva dal 2021 con l’obiettivo di valorizzare il territorio, è composta in gran parte da operatori del settore che collaborano tra loro e con l’amministrazione comunale per la promozione e lo sviluppo qualitativo ed economico del turismo. Fucecchio Turismo raggruppa al proprio interno tutta una serie di professionalità del settore che vanno dai proprietari di strutture ricettive alle guide turistiche passando per ristoratori, noleggiatori di auto d’epoca, e molti altri.