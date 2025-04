Trekking e pièce teatrale sotto le stelle

EMPOLI"E quindi uscimmo a riveder le stelle". Non è stato scelto a caso l’ultimo verso dell’Inferno di Dante Alighieri per l’ultimo appuntamento della rassegna “Respira - Arte Natura Qualità della Vita“. Sabato alle 20, il gran finale del ciclo di eventi lanciato quest’anno dall’assessorato alla qualità della vita del Comune di Empoli per concedersi del tempo libero davvero e ritemprare spirito e mente. Il cartellone in questi mesi si è aperto a luoghi naturali come l’Oasi di Arnovecchio, a zone rurali come il Torrino dei Sogni, per poi tornare a ‘occupare’ sedi più istituzionali con attività inconsuete, come il corso di yoga al Museo della Collegiata. Ora tocca alla passeggiata stellata. Si partirà dalla Fattoria di Piazzano per un trekking di un’ora e mezza a cura dell’Associazione Gumasio, una camminata al tramonto fino a Montaioncino, passando per la tenuta della Villa di Loro. Al rientro, una piacevole sorpresa: spettacolo finale in notturna intitolato “Le Dantesche“, basato su un testo di Davide Rondoni, interpretato da Benedetta Giuntini con la regia e l’adattamento scenico di Firenza Guidi. Il trekking - di quasi 6 chilometri - e la performance sono gratuiti. Ai partecipanti basterà indossare scarpe adatte e portarsi una torcia. Per vivere l’esperienza, prenotarsi all’indirizzo mail [email protected].