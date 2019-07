Vinci (Firenze), 25 luglio 2019 - Un uomo di 54 anni è rimasto ferito seriamente dopo essere stato travolto da un furgone a cui non avrebbero retto i freni dopo essere stato posteggiato in un tratto di strada in discesa.

È accaduto nel pomeriggio di oggi a Sovigliana di Vinci (Firenze): secondo quanto appreso il ferito sarebbe anche il conducente del veicolo. L'uomo sarebbe sceso dal mezzo e quando ha visto che si stava muovendo avrebbe tentato di bloccarlo venendo travolto.

Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Viste le condizioni del 54enne è stato deciso di far atterrare l'elisoccorso Pegaso in un campo sportivo a pochi chilometri dal punto dell'incidente in modo da trasferire nel più breve tempo possibile il paziente al Cto di Careggi a Firenze. L'uomo, da quanto emerso, ha riportato principalmente traumi agli arti inferiori.