Tragedia sfiorata nella notte. Ubriaco travolge l’ambulanza che sta soccorrendo i feriti

EMPOLI

Una strage evitata per pochi minuti e per la bravura del volontario soccorritore alla guida dell’ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli che ha fatto praticamente da scudo alla scena dell’incidente. È successo domenica sera, poco dopo le 23, in via Lucchese, tra la frazione di Marcignana ed Empoli, dove su un primo incidente stradale, che aveva coinvolto inizialmente tre auto, è piombata un’altra vettura, una Polo nera, che ha letteralmente travolto il mezzo di soccorso distruggendogli la parte posteriore, tra cui la pedana mobile per la salita e la discesa della barella. Per fortuna l’equipaggio è rimasto illeso, perché al momento del violentissimo impatto si trovava già fuori dal mezzo impegnato a soccorrere i feriti. Lo spavento però è stato tanto anche perché l’ambulanza colpita ha iniziato a vacillare con il rischio che potesse ribaltarsi e cadere sulla stessa scena dell’incidente.

Sul posto è immediatamente intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi. A quanto appreso alla guida dell’auto lanciata a forte velocità sullo ’stradone di Marcignana’ c’era un giovane sulla trentina risultato positivo all’alcol test. Nonostante l’equipaggio delle Pubbliche Assistenze, giunto pochi minuti prima dell’arrivo dell’auto ’fuori controllo’, avesse azionato, come da protocollo, tutti i dispositivi necessari (luci lampeggianti cartelli di segnalazione) intorno alla scena dell’incidente, l’automobilista non è riuscito a frenare in tempo. A causa dei grossi danni arrecati al mezzo di soccorso gli operatori hanno chiesto immediatamente una nuova ambulanza in supporto. Oltre ad un nuovo mezzo delle Pubbliche Assistenze è arrivato in aiuto anche un mezzo della Misericordia di Empoli. Mentre per soccorrere i feriti del primo incidente erano già presenti sul posto un mezzo della Misericordia di San Miniato Basso e uno della Pubblica assistenza di Fucecchio, oltre all’automedica. Alla fine il bilancio di questa convulsa serata è stato di sette feriti: il più giovane ha 25 anni, gli altri sono tutti over 60. Sono stati tutti trasferiti in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. La ricostruzione della dinamica dovrà chiarire le eventuali responsabilità delle persone coinvolte, mentre sull’automobilista ubriaco sono in corso tutti gli accertamenti.

Irene Puccioni