Tornano “I favolosi martedì del Mmab“

Come si dice “l’Epifania tutte le feste porta via“. Archiviato questo periodo legato alla magia del Natale, però, sono pronte a ricominciare tutte quelle attività che accompagnano gli altri mesi dell’anno. È il caso de “I favolosi martedì del Mmab“, ciclo di incontri organizzato presso la biblioteca di Montelupo, attraverso una serie di svariate attività rivolte ai frequentatori più piccoli. Martedì prossimo dalle 17 alle 18.30, ad ingresso libero, torna infatti la rassegna “Pagine d’artista“, appuntamento dedicata appunto al mondo dell’arte e riservato a bambine e bambini di età compresa tra i quattro e gli otto anni. Si tratta di letture e laboratori per giocare con la storia dell’arte. Ogni disegno è l’inizio di un racconto. Albi illustrati per scoprire artisti, storie e tecniche.

Nello specifico il laboratorio di martedì prossimo 9 gennaio si intitola “La storia dell’arte si racconta“ e vedrà protagonista un albo illustrato, che farà compiere ai piccoli partecipanti un viaggio nella storia dell’arte, per scoprire quando l’arte è nata, per chiedersi se ci sia sempre stata. Chi dipingeva nelle caverne? Gli egiziani usavano le tempere? Queste e tante altre curiosità saranno svelate durante il pomeriggio del Mmab. Al termine delle letture si terrà poi un laboratorio sul puntinismo, tecnica pittorica caratterizzata dalla scomposizione dei colori in piccoli punti che si è sviluppata in Francia.