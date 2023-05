Torna la Fiera del Corpus Domini Cambia la viabilità: occhio ai divieti

Per la città la Fiera del Corpus Domini nel piazzale davanti al parco di Serravalle è un momento importante che fa parte della tradizione. Dal 2 all’11 giugno arriva a Empoli una delle iniziative più attese dalle famiglie per la gioia di bambine e bambine, ragazze e ragazzi, per trascorrere giornate di divertimento. Per lo svolgimento della manifestazione da sempre molto partecipata non solo dagli empolesi, si rendono necessarie alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta nella zona sportiva e del parco di Serravalle. Così dalle 8 di oggi alle 10 del 14 giugno saranno adottati il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione del piazzale e quelli di proprietà degli esercenti indispensabili allo svolgimento della fiera. Nel periodo che va dal primo giugno al 14 giugno saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: in via di Serravalle a San Martino, dalle 15 del primo giugno alle 10 del 14 giugno ci sarà il divieto di sosta su ambo i lati; in via Guido Monaco, dalle 15 del primo giugno alle 10 del 14 giugno, nel tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi sarà istituito il doppio senso di circolazione. In via Basilicata, all’intersezione con via Campania, dalle 15 del primo giugno alle 10 del 14 giugno, la strada sarà senza sfondo.

E ancora: in via delle Olimpiadi nel tratto compreso fra via Serravalle e via Ticino,dalle 15 del primo giugno alle 10 del 14 giugno ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata agli autocarri; nel tratto fra via Serravalle e via Maratona, dalle 15 del primo giugno alle 10 del 14 giugno, ecco il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto ciclomotori e motocicli.