Tetto pericolante davanti al ristorante. Arrivano i pompieri all’ora di cena

Empoli, 17 luglio 2023 - Pezzi di tettoia, legni e calcinacci che sarebbero potuti cadere giù da un momento all’altro da diversi metri di altezza. E finire sul marciapiede sottostante, colpendo chiunque si trovasse a passare lì sotto. Solo per un caso fortuito tutto ciò non è accaduto perché la provvidenziale segnalazione di un residente del palazzo ha permesso che i vigili del fuoco intervenissero e scongiurassero il peggio. Siamo in via Curtatone e Montanara, angolo viale Palestro. E’ in questo punto che sabato sera, intorno all’ora di cena, i pompieri del distaccamento del Terrafino sono stati chiamati per la messa in sicurezza del tetto di un immobile proprio mentre lì davanti il personale del ristorante Il Galeone stava sistemando i tavoli esterni mentre i primi clienti stava già arrivando.

Per permettere ai vigili del fuoco di accedere sulla strada con i due mezzi necessari per l’intervento, di cui un camion con la gru, il titolare del locale ha dovuto riorganizzare l’allestimento dei tavoli.

"Nessun problema nel doverlo fare – sottolinea Franco Cenci – Anzi ringrazio chi ha fatto la segnalazione e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la tettoia. Sinceramente non ci eravamo accorti di nulla pur lavorando qui di fronte. Quando abbiamo visto arrivare i vigili del fuoco e abbiamo buttato lo sguardo in alto ci siamo accorti del materiale che penzolava. E’ stata una fortuna che non sia caduto. Questa è una zona di passaggio molto frequentata, ci sono diversi locali, la stazione, la fermata degli autobus". Dopo aver rimosso la porzione della tettoia che già si era distaccata, sono state messe delle transennare sul marciapiede sottostante in attesa di ulteriori verifiche sulla copertura del palazzo. Per i clienti del locale quella dell’altra sera è stata sicuramente una cena particolare consumata in compagnia dei pompieri che operavano davanti ai loro occhi. Tra una portata e l’altra hanno assistito in diretta alla rimozione del pericolo e alla messa in sicurezza della zona. Il titolare del locale alla fine dell’intervento ha offerto loro anche da bere. "Dopo aver lavorato per la sicurezza di tutti in una serata così calda mi è sembrato il minimo", chiosa Cenci.