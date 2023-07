Tenore Antonio Sarli, Concerto di Arie da Camera e Canzoni Napoletane a Castelnuovo

Concerto di arie da camera e canzoni napoletane domani sera alla Corte degli Accorti di Castelnuovo. A partire dalle 19 sarà infatti ospite il tenore Antonio Sarli che, accompagnato al pianoforte dal maestro Simone Faraoni (nella foto), spazierà da Puccini a Faurè, da Chajkovskij a Schumann, fino ad Acampora, Cardillo e De Curtis. Antonio Sarli nasce a Potenza nel 1995 e già in giovane età mostra predilezione per la musica e specialmente per il pianoforte. A 14 anni scopre il teatro d’Opera e ne rimane talmente affascinato che, tre anni più tardi, deciderà di intraprendere la carriera di cantante d’opera.

Inizia così a studiare canto presso maestri privati nella sua città natale e in Russia, dove soggiornerà per alcuni mesi grazie a una borsa di studio. A 19 anni, dopo il conseguimento della Maturità Classica, si è iscritto al Conservatorio, prima a Matera e poi a Potenza. Ha frequentato numerosi corsi e masterclass internazionali sulla tecnica vocale e sull’arte scenica.

Attualmente si sta perfezionando sotto la guida del maestro Walter Donati e della maestra Annarita Esposito, presso i Corsi di alta formazione artistica dell’Accademia Musicale del Vallo di Diano. Come sempre, al termine dell’esibizione seguirà cena condivisa con l’artista.