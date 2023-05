Teatro C’Art Ecco Pinocchio ai giorni nostri

CASTELFIORENTINO

Tutto pronto al teatro C’Art di Castelfiorentino per accogliere il burattino più famoso del mondo. Domani e domenica alle 16.30, infatti, sul palco di via Brodolini andrà in scena “Salviamo Pinocchio“, a cura della compagnia Passi di Luce. Rispetto alla favola di Collodi, lo spettacolo interpretato da oltre quaranta bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria (7-18 anni) tratterà temi di più stringente attualità.

“Salviamo Pinocchio” racconta la storia di un bambino che ritrova se stesso attraverso un percorso che, come il protagonista della favola collodiana, lo accompagna a riconoscere il male e a trasformarlo in bene. A riscoprire il potere dell’immaginazione e della fantasia che danno valore e bellezza alle cose semplici. A fidarsi del padre, della sua esperienza e della sua guida per crescere. A sapere che quando sbagliamo strada, chi ci ama non ci abbandona e ci sostiene nelle difficoltà. Ambientata ai giorni nostri, i pericoli che attraversa Pinocchio sono legati sempre a losche figure come il gatto e la volpe, uno Sputafuoco tecnologico, ma anche una fatina che ruba l’identità sul web e amici che lo allontanano dalla casa paterna. Troveremo un Grillo che canta e balla, una fatina materna e una Fantasia che cerca di convincere il protagonista a tornare sulla strada della semplicità. Non mancheranno aiutanti speciali in questa avventura, nella quale vecchi giocattoli diventeranno per lui compagni di strada importanti.

Il testo dello spettacolo è stato curato da Elena Augusta Giglioli ed Elena Verdiani, con quest’ultima che ne ha curato pure la regia. La figura del padre è interpretata da Diego Conforti, che ha collaborato in modo proficuo al progetto. La formazione dei giovanissimi attori è stata seguita da Teresa Bruno attraverso un corso tenuto all’interno del Teatro C’Art. "L’idea di scrivere insieme il testo dello spettacolo – osserva il Presidente dell’associazione “Passi di Luce”, Elena Verdiani – è partita l’estate scorsa davanti ad un aperitivo. Abbiamo deciso di investire sia in formazione che nella scelta dello spazio per lo spettacolo proprio sul Teatro C’Art, come segno di stima e sostegno che anche la nostra associazione vuole offrire ai loro progetti per il futuro". Per informazioni e prenotazioni chimare il 349 3749049.