Talenti sportivi sul palco Onore ai trionfi di Spalletti Zancanella atleta dell’anno

Onori ai grandi sportivi con premi Cino Cinelli e Paolo Vanni. A presentare, davanti ad un nutrito pubblico e alle società sportive locali, Graziano Costoli che, insieme al sindaco Alessio Mugnaini, all’assessore allo sport Paolo Vignozzi e alle figlie di Paolo Vanni, Claudia e Paola, hanno consegnato i premi. Sul palco presenti anche Roberto Bellocci e Vasco Brogi per la Lega Nazionale Dilettanti Toscana, il consigliere Francesco Pruneti per la Federazione Ginnastica Artistica, Comitato regionale Toscana incaricato dal presidente Lupi Fabrizio.

I premi Cinelli e Vanni sono stati creati per celebrare l’eccellenza nello sport e per onorare coloro che, attraverso il loro impegno e la loro passione, hanno lasciato un’impronta significativa nella storia dello sport italiano e montespertolese. "La cerimonia di consegna dei premi è stata un successo straordinario, riunendo atleti, allenatori, dirigenti, appassionati provenienti da diverse discipline e tanti bambini – ha detto l’assessore Vignozzi – . L’evento ha dimostrato ancora una volta che lo sport è un potente strumento di unione e di ispirazione". Il premio Cino Cinelli, intitolato in onore del leggendario ciclista montespertolese, è stato assegnato a mister Luciano Spalletti, per gli eccezionali risultati in carriera e per la determinazione e la capacità straordinarie nel portare il Napoli alla vittoria dello scudetto nella massima divisione calcistica nazionale. Per il premio sportivo Paolo Vanni riservato ad atleti, dirigenti o tecnici, residenti o che svolgono attività nel Comune di Montespertoli, sono stati premiati: Edoardo Zancanella come atleta dell’anno; Luigi Cantini come tecnico dell’anno; Giuseppe Corti come dirigente sportivo dell’anno; B2 Pallavolo Femminile come squadra dell’anno.

Premi speciali sono stati conferiti agli atleti: Stefano Puccetti, Vittoria Guerrini, Vittoria Pucci; ai tecnici Martino Monni e Sebastian Ciappi; alla dirigente Rubina Calamai; alla squadra della Terza Divisione Pallavolo Femminile e alla Promozione Basket Maschile. Infine è stato omaggiato con un premio speciale alla carriera Mario Checcucci, dirigente storico dello sport montespertolese.