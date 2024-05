Taglio del nastro per il giardino intitolato al grande regista Zeffirelli

Un percorso partito oltre un anno fa, da una delibera di giunta (preceduta da una mozione illustrata dal capogruppo d’opposizione Alessandro Scipioni nel 2019, accolta dal consiglio comunale) che si poneva l’obiettivo di omaggiare uno dei registi italiani più influenti del ‘900 e le sue origini vinciane, ormai trascorsi i cento anni dalla sua nascita. E che si è concluso ieri, con l’intitolazione dello spazio verde della Pinetina della Doccia a Franco Zeffirelli. Una cerimonia istituzionale alla quale erano presenti la vicesindaco Sara Iallorenzi e l’assessore Chiara Ciattini, le quali hanno ricordato il legame del maestro scomparso quasi cinque anni fa con il territorio. Gian Franco Corsi nacque infatti il 12 febbraio del 1923 da una relazione extraconiugale fra Ottorino Corsi, commerciante vinciano, e Alaide Garosi Cipriani, fiorentina. Divenne Franco Zeffirelli al compimento della maggiore età ed ebbe sempre frequenti contatti con Vinci.

Tanto che nel 1949 scrisse una lettera all’allora sindaco Guido Masi, esortandolo a pensare a una Vinci dedicata a Leonardo e aperta ai visitatori affinché potessero arrivare agilmente nel borgo per visitare le opere del Genio. La Pinetina della Doccia è stata scelta dalla giunta comunale come punto privilegiato per l’intitolazione poiché è posta ed esposta al passaggio di un gran numero di cittadini e turisti. L’ultimo tributo del Comune di Vinci a Franco Zeffirelli segue quello del 25 marzo 2023 ("Buon compleanno Franco. Le colonne sonore di una vita", rappresentato al teatro di Vinci) nel quale venne celebrato il centenario della nascita del regista. E fu proprio quella l’occasione per annunciare l’intitolazione avvenuta ieri, concludendo un cammino condiviso da maggioranza ed opposizione. "Un gesto significativo che la nostra mozione accolta all’unanimità abbia portato all’inaugurazione di oggi per Franco Zeffirelli. Un orgoglio per tutta Vinci, legato dalla sua storia familiare e personale – ha commentato ieri il candidato del centrodestra Alessandro Scipioni, ricordando l’impegno sul tema in consiglio insieme ai consiglieri d’opposizione Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi – è stato responsabile da parte del sindaco Giuseppe Torchia farsi interprete del sentimento della maggior parte dei vinciani ed accogliere la nostra proposta. Zeffirelli, legato a Leonardo, è stato un liberale, un combattente per la libertà. E soprattutto un genio che ha portato lustro alla già grande storia di questo territorio".

G.F.