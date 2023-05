Tagliato il nastro Oggi trattori d’epoca, degustazioni e spettacoli

L’inaugurazione di ieri ha ufficialmente aperto la 65esima edizione della Mostra del Chianti a Montespertoli, che oggi proseguirà già dalla mattina con la mostra dei trattori d’epoca a cura del Gruppo ‘900 e il mercato per tutte le vie del centro. Alle 18 invece apriranno gli stand delle aziende agricole e la prima sfida delle contrade con il tiro alla fune. A seguire degustazione in piazza del Popolo di vini Chianti Docg, Chianti Colli Fiorentini Docg e Chianti Montespertoli Docg e alle 21 spettacolo in piazza Machiavelli di stand-up comedy con Yoko Yamada e pizza sul gelato. I visitatori troveranno festa per nove sere, dove potranno immergersi nella cultura del Chianti dove i produttori locali offriranno i loro migliori vini, permettendo ai visitatori di scoprire le sfumature, gli aromi e i segreti della produzione vinicola del territorio.