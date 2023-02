Sulla scena l’alter ego di Otello

La stagione teatrale del Teatro Regina Margherita di Marcialla prosegue sabato prossimo alle ore 21,30 con uno spettacolo che fa parte della sezione "altri eventi", ossia una produzione originale Teatro Riflesso. Si tratta di ’Regardin Othello’, saggio degli allievi attori del quarto anno di Marcialla e Barberino val d’Elsa, con la regia di Alessandro Scavone e l’aiuto del coordinatore scrittura Francesco Mattonai. E’ una rielaborazione ’fluida’ e in chiave moderna del grande classico shakespeariano, frutto del lavoro degli allievi di quarto anno di Marcialla e Barberino val d’Elsa che hanno partecipato ai corsi organizzati da Teatro Riflesso. Othello ha un suo alter-ego che guida il suo agire più oscuro e la storia si dipana tra dialoghi, immagini e coreografie psichedeliche.

Quest’anno la stagione compie venti anni di vita che coincidono con i venti anni dalla ristrutturazione del Teatro di Marcialla e verrà accompagnata dallo slogan "20 anni al servizio della cultura, per un mondo migliore!". Perché la rassegna di Marcialla non dimentica mai di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica, ma in generale è una stagione per tutti, firmata da una direzione artistica congiunta attenta alla qualità e che guarda soprattutto alle famiglie con appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti. Così, l’attenzione verso lo spettatore è sempre al primo posto e il pubblico è al centro di tutto.

"Il palinsesto di questa stagione – spiega il presidente dell’associazione culturale Marcialla, Damiano Masini –è ricco di eventi teatrali e musicali. La stagione sarà di particolare importanza perché ci traghetterà verso i vent’anni di attività dell’associazione culturale Marcialla e venti anni dalla ristrutturazione del Teatro Regina Margherita. Un traguardo sensazionale, fatto di grandi sacrifici ma di altrettante grandi soddisfazioni. In venti anni di attività il teatro ha visto passare tra i più grandi artisti italiani, attori e musicisti di grande calibro hanno calcato il palco del nostro piccolo Teatro scrivendo una pagina importante sulla cultura nel nostro territorio. Pertanto abbiamo voluto costruire una nuova stagione teatrale di tutto rispetto per celebrare degnamente questo importante anniversario".