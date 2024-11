"Su il sipario". Sei spettacoli fino a gennaio

CASTELFIORENTINO

Torna al Teatro del Popolo di Castelfiorentino la rassegna "Su il sipario", che conta sei spettacoli di domenica pomeriggio fino al 26 gennaio dedicati a tutta la famiglia. Si parte domani con la produzione targata Giallo Mare Minimal Teatro "Mostriciattoli", di e con Vania Pucci che si potrà avvalere di disegni realizzati dal vivo ed elaborazione immagini multimediali a cura di Ines Cattabriga (età consigliata da 3 a 6 anni). In scena il mondo dei giochi di un bambino e il suo mondo affettivo popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida raccontato da un’attrice, una disegnatrice e un’artista multimediale.

Continua la ricerca di Vania Pucci sull’affettività dei bambini e sulle emozioni iniziata con "Perché Piangi?" e "Buongiorno Buonanotte". Il protagonista della storia è Olmo, un bambino che si sente grande quando tutti lo considerano ancora piccolo, ma che poi si chiede come mai è cresciuto tutto insieme quando a un certo punto tutti iniziano a dirgli "ormai sei grande". La rassegna proseguirà poi domenica 17 novembre con l’Accademia Perduta che porterà "Zuppa di Sasso", spettacolo con attori e oggetti consigliato per bambini e bambine da 3 anni. Il 24 novembre toccherà poi a "Cenerentola in bianco e nero", rappresentata dagli attori di Proscenio Teatro con l’ausilio di pupazzi. Anche questa rappresentazione è dedicata ai più piccoli dai 3 anni in avanti, così come lo spettacolo di burattini "Fiaba dei mari del sud", altra produzione della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro che andrà in scena domenica 12 gennaio.

La domenica successiva sarà invece protagonista la compagnia Teatro Nuovo di Pisa con "Una volta c’era una volta", per bambini e bambine dai 5 anni in poi. Infine, a chiudere il 26 gennaio ci sarà "Biancaneve", a cura di Tieffeu Teatro di Perugia con attori e pupazzi. Anche questo ultimo spettacolo è consigliata per bambini e bambine dai 3 anni in su. Il costo del biglietto è di 5 euro (ridotto 4,50 euro per Soci Unicoop Firenze), mentre l’abbonamento ai 6 spettacoli costa 22 euro (ridotto 20 euro).