Storia dei deportati. Ecco le iniziative

Il 2024 ormai imminente segnerà l’80esimo anniversario della deportazione di numerosi cittadini di Montelupo nei campi di concentramento. Il Comune sta disponendo una serie di iniziative che coinvolgeranno in primo luogo le scuole. Anche con la testimonianza diretta di chi, ancora in vita, ha visto quei tragici fatti. A gestire gli appuntamenti sarà un’associazione, per la quale il Comune ha stanziato 10mila euro. Gli eventi si articoleranno su più piani, puntando al più ampio pubblico possibile, e avranno la loro conclusione con il viaggio-studio ai campi di concentramento del prossimo maggio. Chiaro, ancora una volta, l’obiettivo: non dimenticare, più che mai in un terzo decennio del XXI secolo dove si contano ancora molte guerre, deportazioni e massacri.