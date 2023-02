Stilisti in erba per Birindelli Auto Un vestito su misura per la Mini

Un contest frutto della sinergia tra Birindelli Auto e istituto Modartech (scuola di Alta Formazione accademica e professionale con corsi moda, abbigliamento, calzatura, comunicazione e grafica). Un’iniziativa che ha visto al lavoro una trentina di studenti. Ognuno di loro ha realizzato un wrap in formato digitale di una Mini Elettrica per lanciare la nuova concessionaria a Livorno della Birindelli Auto. I ragazzi si sono sfidati a colpi di fantasia e inventiva, progettando un “vestito” su misura per la macchina, cercando di rappresentare al meglio il legame con la città di Livorno con una livrea del tutto speciale, che veicolasse il messaggio dell’arrivo della Concessionaria Birindelli Auto nella nuova località livornese.

Alla fine del contest – durato circa un mese – e dopo un attento esame di tutti i progetti presentati, la Concessionaria ha selezionato quattro finalisti in base alla creatività della grafica, al messaggio riportato sulla vettura e alla coerenza con le caratteristiche salienti della città di Livorno. Fra questi 4 finalisti è stato poi selezionato il vincitore, una studentessa di Modartech il cui progetto è stato fedelmente riprodotto con la realizzazione di una livrea per la Mini di Birindelli. Il progetto selezionato è stato svelato durante un evento in piazza, organizzato in modo che gli studenti al loro arrivo trovassero l’auro coperta da un telo, e scoprissero poi tutti insieme chi era il vincitore.

La prima classificata ha progettato una personalizzazione dal vero effetto "wow" per la Mini, che nei prossimi mesi sarà possibile per le strade di Livorno, e sicuramente non la farà passare inosservata.

Il titolo del progetto realizzato è: Il viaggio inizia qui.Durante la cerimonia, la concessionaria Birindelli, rappresentata dal direttore generale Salvatore Cassese e Lorenzo Regini, responsabile marketing & crm, ha premiato i quattro progetti selezionati con accessori della collezione ufficiale Mini Lifestyle, (primo premio un monopattino, secondo premio una valigia, terzo premio un trolley e quarto premio una borsa da viaggio), in più sono stati distribuiti gadget a tutti gli studenti come ringraziamento per l’impegno con cui si sono dedicati alla realizzazione dei loro progetti.