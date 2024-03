A caccia di spacciatori, nuovo-blitz nei boschi delle Cerbaie

Fucecchio, 23 marzo 2024 – Ancora droga, ancora operazioni per contrastarne lo spaccio nei boschi delle Cerbaie e non solo. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di San Miniato tra le frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno nel comune di Castelfranco di Sotto e di Staffoli nel comune di Santa Croce sull’Arno.

Venerdì pomeriggio, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Miniato, delle stazioni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Palaia e Chianni - coadiuvati dal nucleo carabinieri forestali di Calci e con il supporto dell’elicottero del quarto nucleo elicotteri di Pisa – hanno effettuato un servizio dedicato che, con numerosi posti di controllo dinamici sulle strade dei due comuni, poste in prossimità delle zone tendenzialmente esposte al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ha consentito di arrestare in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un soggetto di origine marocchina e denunciare in stato di libertà una seconda persona. I due, controllati a bordo di un’auto sulla Valdinievole a Castelfranco di Sotto, in seguito a perquisizione personale e veicolare sono stati sorpresi in possesso, complessivamente, di 166 grammi di cocaina, quasi dieci grammi di hashish, nonché della somma contante di oltre 2.500 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e presumibile provento di illecita attività.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre controllati quattro bivacchi clandestini – senza persone presenti – dove sono stati rinvenuti indumenti, teli in plastica per ripararsi dal freddo e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente che hanno comunque confermato una presenza non occasionale di postazioni di spaccio; un esercizio pubblico; trentanove veicoli e identificate quarantaquattro persone. "Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari del Comprensorio del Cuoio, è un obiettivo prioritario dell’attività svolta dai carabinieri della Compagnia di San Miniato", si legge nella nota. Un messaggio importante anche agli occhi del Comitato Cerbaie che da tempo si batte per contrastare i fenomeni di microcriminalità che segnano la zona.