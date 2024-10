Sos animali in difficoltà. Come aiutarli e cosa fare. La campagna del Comune

Animali in pericolo. Che vagano sul territorio, magari abbandonati. O forse feriti, che hanno bisogno di soccorso. O ancora che sono saliti su un tetto, sono prigionieri da qualche parte e non riescono ad uscire. Tutte situazioni nella quali bisogna intervenire e sapere subito cosa fare. Quante volte vediamo anche sui social appelli di cittadini per aiutare un amico a quattro zampe, che sia un cane o un gattino.

Il Comune di Fucecchio ha stilato un piccolo vademecum – diffuso in queste ore sui social – per avvertire tutti su quali sono le prima azioni da mettere in atto. In particolare, in caso di ritrovamento di un animale in pericolo, è importante contattare entro le 24 ore successive uno dei seguenti enti: ufficio ambiente del Comune (0571/268226); l’ufficio relazioni pubbliche del Comune (0571/268267), la polizia municipale (0571/268600), i carabinieri (0571/20017 o il 112).

Poi ci sono comunque delle regole generali da seguire che valgono qui come altrove. Infatti anche se non si è testimoni di un episodio di abbandono, soprattutto in estate non è raro incappare in un animale che vaga senza padrone. Si riconosce perché è spaventato o spaesato: sembra confuso, va avanti e indietro senza una direzione precisa, spesso insegue i passanti. Se è ai bordi di una strada e c’è timore che possa diventare vittima di un incidente, o provocarlo, è necessario avvisare la polizia municipale o comunque le forze dell’ordine. Se il cane non sembra aggressivo e si lascia toccare, si può controllare se ha una medaglietta con i contatti del proprietario; in caso contrario, bisogna per forza chiamare le forze dell’ordine. Lo stesso va fatto se l’animale che si è perso è in pericolo, ad esempio è salito su un tetto e non riesce più a scendere o si è incastrato in un cunicolo.

Va anche ricordato che abbandonare un cane o un gatto è un reato punito dal codice penale. Se capita di vedere una persona che ne lascia uno per strada e poi se la fila, è fondamentale prendere il numero di targa della sua auto, scatta una foto, coinvolgi altri testimoni e procedere con una denuncia. In particolare per quanto riguarda i cani Una volta che l’esemplare è stato recuperato, verrà trasferito al canile convenzionato con l’amministrazione comunale per la custodia.