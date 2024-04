Soldi per sistemare le strade . In arrivo un milione e mezzo. Prevista anche una ciclovia

EMPOLESE VALDELSA

Oltre un milione e mezzo di euro per migliorare la sicurezza delle strade provinciali presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni, nonché potenziare la qualità della rete di mobilità sostenibile nella zona dell’Empolese Valdelsa. Sono le risorse messe a disposizione dalla Città Metropolitana di Firenze e che verranno trasferite ai Comuni interessati a seguito di accordi specifici. A questo si aggiunge anche un altro aspetto: parte di questi finanziamenti potranno essere oggetto di rimborso da parte della Regione Toscana nel caso in cui i Comuni coinvolti assumano il ruolo di stazione appaltante. Scendendo nel dettaglio i complessivi 1.525.000 euro verranno così spartiti. A Montaione spetteranno 500.000 euro per la prima e seconda tranche del rifacimento del manto della sp 26. A Gambassi Terme arriveranno 150.000 euro per la realizzazione dei marciapiedi del Sentiero del Pellegrino lungo le sp 4 e sp 64. Capraia e Limite beneficerà di 200.000 per il rifacimento dei marciapiedi lungo la sp 106 in località Limite. A Cerreto Guidi andranno 300.000 euro per la realizzazione di una nuova rotatoria e marciapiedi lungo la sp 31 nei pressi dell’azienda Balenciaga. E ancora Montespertoli otterrà 200.000 euro per la prima e seconda tranche dei lavori di rifacimento di marciapiedi in località Fornacette lungo la sp 93. A Vinci spetteranno 100.000 euro per rifacimento di marciapiedi in località Stella lungo la sp 48. Infine per i comuni di Empoli, Castelfiorentino e Certaldo sono stati stanziati 75.000 euro per il progetto di fattibilità della ciclovia Valdelsa. L’accordo di programma è stato approvato dal consiglio della Città Metropolitana su proposta del consigliere delegato alla viabilità per l’Empolese Valdelsa, Giacomo Cucini.

Irene Puccioni