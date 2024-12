Shopping e caldarroste sotto l’albero: da oggi i negozi aperti

Le iniziative natalizie a Castelfiorentino si apriranno ufficialmente oggi, con l’apertura domenicale dei negozi del centro storico (che proseguirà anche nelle prossime domeniche). E domenica prossima sarà la volta dell’accensione dell’albero dei desideri in piazza Gramsci, mentre in contemporanea ’La Via dei Presepi’ troverà spazio nelle vie del centro storico (tra cui il Presepe Meteorologico nella chiesa di San Filippo). Tra le novità di questa edizione c’è il Presepe Luminoso che dal parco Piovanelli interesserà anche altre vie del centro storico alto e basso attraverso alcune installazioni (e sarà visitabile sabato, domenica e festivi dalle 16 alle 19.30). Domenica prossima sarà inaugurata anche la Casina del Natale, per i più piccoli.

Il programma degli eventi prevede inoltre, fra le altre cose, i "Babbi Natale in Bicicletta" con la "Rotonda Monta e Scendi in Bike", le caldarroste dell’Avis, le iniziative di lettura a cura della biblioteca (dal 10 al 12 dicembre), laboratori di disegno al Museo Be.Go (il prossimo 14 dicembre), il gruppo degli ottoni della scuola di musica (15 dicembre), le avventure sotto l’albero (19 dicembre). E poi ci sono le iniziative natalizie al Teatro del Popolo: il saggio di Natale del 21 dicembre, il recital-speciale di San Silvestro (31 dicembre, con Maria Cassi e Leonardo Brizzi) e il concerto di Capodanno a cura della scuola di musica, della Filarmonica Verdi e dell’associazione Amici della lirica Umberto Borsò. Per poi chiudere con l’Epifania. "Sarà un "Natale di comunità - ha commentato l’assessore alla cultura Franco Spina - una festa corale e diffusa che nasce dal contributo delle attività e realtà associative di Castelfiorentino. Per vivere la città in una cornice nuova, fatta di convivialità, di incontro, reciprocità e rinnovamento".