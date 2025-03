Settanta cavalli in corsa. La Buca del Palio è pronta

Pur con gli occhi all’insù, per l’incognita meteo, è tutto pronto per la prima delle due Corse di Primavera, l’evento che precede il Palio delle Contrade di Fucecchio, in programma oggi a partire dalle 10 nella Buca del Palio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e, soprattutto, per i capitani delle dodici Contrade, che avranno l’opportunità di valutare i cavalli e i fantini più adatti in vista del Palio che si correrà domenica 18 maggio. Le Corse di Primavera, infatti, rappresentano un momento fondamentale per affinare le strategie e studiare le combinazioni migliori in vista del Palio.

Circa 70 i cavalli iscritti alla prima sessione, con dieci batterie in programma durante l’intera giornata. Una di queste, come già accaduto lo scorso anno, sarà organizzata dall’Associazione Proprietari Cavalli da Palio di Siena in memoria del dottor veterinario Lorenzo Viti, figura molto autorevole ed apprezzata, sia nel mondo del Palio di Siena che delle corse a pelo in generale. L’evento sarà aperto al pubblico con un biglietto d’ingresso di 13 euro, mentre sarà gratuito per i bambini fino ai 12 anni (anno di nascita 2013 compreso). L’associazione Palio ricorda che la seconda sessione delle Corse di Primavera è in programma lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Intanto la macchina organizzativa è da tempo in moto per preparare un’edizione bella e coinvolgente della principale manifestazione fucecchiese, quella che richiama centinaia e centinaia di visitatori, oltre coinvolgere l’intera comunità.

Intanto, relativamente al programma, dal 7 aprile al 9 maggio ci sarà il torneo di calcetto più atteso dell’anno, dove le squadre delle contrade si affronteranno in un torneo al cardiopalma, ogni sera al palazzetto dello sport. Il 12 aprile ci sarà il Gran Galà dei Musici e degli Sbandieratori nella bellissima piazza Vittorio Veneto. Sono queste altre due tappe della lunga marcia della città verso il suo momento più importante, quello che accende su Fucecchio i riflettori e che richiama persone che arrivano da ogni parte d’Italia e della Toscana.

C.B.