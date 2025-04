Sesa firma il patto per l’uso etico dall’AI

Un protocollo d’intesa per "per promuovere un utilizzo efficace, innovativo e consapevole" dell’intelligenza artificiale. A dirlo è il governatore della Toscana, Eugenio Giani, dopo la firma con il presidente di Sesa spa, Paolo Castellacci. L’intesa prevede un percorso di iniziative comuni in Toscana per favorire la transizione digitale del sistema toscano e incrementare le competenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni sull’intelligenza artificiale. Il protocollo sancisce, tra l’altro, una collaborazione per l’organizzazione e la partecipazione congiunta a iniziative pubbliche anche online sull’intelligenza artificiale, oltre che alla condivisione di studi, analisi e ricerche su tecnologie Ai svolte da Sesa spa o società del gruppo. "Non dobbiamo aver paura delle nuove tecnologie né tantomeno opporci al loro impiego, ma la pubblica amministrazione ha il dovere di controllarne e regolamentarne l’applicazione", ha sottolineato Giani.

Il presidente di Sesa, Paolo Castellacci, ha rimarcato l’impegno dell’azienda nel guidare con responsabilità i processi di trasformazione digitale, in un’ottica di inclusione e sostenibilità. "Abbiamo l’intenzione di accompagnare questo cambiamento epocale con etica e visione, promuovendo un’innovazione che sia al servizio delle persone, dei territori e delle imprese. Ma per coglierne davvero il potenziale, è necessario prima di tutto conoscerla. La formazione è il primo pilastro: senza una comprensione diffusa dell’intelligenza artificiale, non potremo né governarla né trarne benefici equi e sostenibili".