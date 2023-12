Servizi per i più fragili. Il ruolo del Terzo Settore al centro del dibattito

Una panoramica dei progetti presenti sul territorio rivolti alle persone con disabilità. Ma anche una discussione su come poterli implementare nel prossimo futuro. Tutto questo è stato al centro dell’incontro alla Fondazione I Care a Fucecchio che è stata l’occasione per fare un punto sull’esistente e per rinsaldare il dialogo tra le famiglie, la scuola, le istituzioni e le organizzazioni del terzo settore. L’incontro è stato organizzato dal Comune di Fucecchio in collaborazione la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, il Consorzio Coeso Empoli, la Rete Inclusione Evv e la cooperativa sociale La Giostra, per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

A presentare i servizi messi in campo dalla Sds erano presenti Loredana D’ermiliis, responsabile servizio persone con disabilità della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e Elisa Guerrieri responsabile della unità funzionale zona Empolese Valdarno Valdelsa, dipartimento servizi sociali. L’area disabilità all’interno della sds è stata creata nel 2021, consentendo così di impostare un’azione più integrata nei servizi offerti, che partono da un diverso approccio alla disabilità. "La persona – hanno detto le rappresentanti della Sds zonale - non deve più essere considerato l’oggetto da assistere ma un soggetto attivo, portatore di diritti all’interno della società e della comunità. Da qui la necessità di prendersi cura, non solo della salute in senso stretto, ma delle sue aspirazioni, del progetto di vita, della crescita personale".Il pomeriggio di approfondimento è proseguito con il racconto dei servizi e dei progetti realizzati dal terzo settore. Giovanna Ferrarello de La Giostra ha presentato il lavoro di educativa scolastica specialistica e assistenza domiciliare socio educativa.