Serata benefica contro il degrado. Festa in via Roma per tornare a vivere

Andare oltre il classico percorso del ‘giro’ in centro storico. Abbracciare anche le vie limitrofe, includere e coinvolgere le attività che più volte si sono sentite fuori dal circuito degli eventi. È festa grande stasera in via Roma. Nella strada dei locali dedicati al food per eccellenza, debutta ‘Via Roma in Festa - Cibo in strada’, una prima edizione messa in piedi da sette locali di ristorazione del tratto interessato, che per l’occasione sarà chiuso al traffico. E così il nuovo cocktail bar Lux, La Beccheria, insieme a Unto, L’Orto, Il Grillo, Mezzadria e C.Risiamo hanno deciso di fare squadra. Un’operazione spinta anche e soprattutto dalla voglia di riqualificare l’area, renderla più viva e attrattiva. Una ’risposta’ al degrado e senso di insicurezza più volte segnalato dagli avventori e dai residenti del quartiere a due passi dalla stazione ferroviaria. "Noi commercianti ci crediamo nelle potenzialità di questa via – dichiara Luigi Di Dio Faranna del C.Risiamo, ideatore della manifestazione proposta al Comune insieme al titolare di Mezzadria –. C’è ampia offerta gastronomica. Ma la reputazione dell’area è compromessa dai ripetuti episodi di microcriminalità che si sono verificati soprattutto di sera. E’ dura stare aperti; i clienti hanno paura di scippi e borseggi. La notte non si lavora come si dovrebbe per la questione sicurezza". "L’area della stazione e di via Roma hanno cattive frequentazioni. Proviamo a dire che Empoli c’è e bisogna tornare a frequentarla in sicurezza e senza timore. Non lasciamo morire la città – continua il titolare del C.Risiamo –. Empoli si svuota la notte? Riversiamoci in strada, tutti a tavola per combattere questo fenomeno, per allontanare e prevenire eventuali altri episodi". Spaccio, degrado, atti vandalici, liti e aggressioni. L’appello dei ristoratori è forte e chiaro: "Tutti insieme a presidiare via Roma". Sono 500 le persone attese per l’iniziativa (sotto la direzione artistica e l’organizzazione di Paolo Picchi) che promette di diventare un appuntamento ricorrente nel commercio empolese.

Si comincia alle 19.30, su prenotazione si potrà cenare in uno dei locali protagonisti. Dalle 20.30 partirà invece la sfilata di moda (per la regia di Samanta Fornaini), dove verranno presentate le nuove collezioni autunno/inverno di molti store empolesi. Cibo e moda ma anche musica e spettacolo. L’intrattenimento sarà affidato alla cantante Irene Fallani e al giovanissimo talento acrobata illusionista Dolce Denys. In consolle Gabriele Volpini, con l’animazione di Paolo Picchi. I ristoranti allestiranno lo street-food aperto ai visitatori, mentre per la parte ‘dolce’ ci sarà un ’carretto dei gelati’ a marchio Sammontana. Una serata, dunque, per promuovere le eccellenze ’made in Empoli’. E per fare beneficenza. Nel mese di Ottobre Rosa ci sarà l’occasione di donare una quota, anche simbolica, all’associazione Astro e al Centro Donna di Empoli, presenti con un gazebo per la campagna di prevenzione del tumore al seno. "Abbiamo fortemente voluto un evento che potesse valorizzare via Roma, da anni dedita alla ristorazione di qualità con tantissime proposte per tutti i palati e tutte le tasche - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. La scelta di un nuovo evento nel panorama del commercio empolese vuole ricordare a tutti l’unicità del nostro centro storico, che non riguarda solo il percorso del Giro, ma pure importanti zone come via Roma". "Con i commercianti del centro ho trovato una sintonia importante – aggiunge l’assessore al Commercio Adolfo Bellucci –, la loro collaborazione è vitale per remare insieme nella stessa direzione". In caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata al prossimo sabato con lo stesso format.

Ylenia Cecchetti