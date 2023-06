Sequestro auto, il Tribunale ordina il rilascio, ma è parcheggiato senza assicurazione

Era parcheggiato in strada. Senza assicurazione. Così è scattato un nuovo sequestro. I militari della stazione carabinieri forestali di Empoli avevano ricevuto dall’ ufficio corpi di reato del Tribunale di Firenze la disposizione di dissequestrare e restituire al proprietario un autocarro, a seguito di estinzione del reato per tenuità del fatto. I carabinieri sono andati sul il luogo di custodia del mezzo ma era sparito. Poi hanno appreso che la polizia municipale di Empoli aveva trovato il veicolo parcheggiato sulla pubblica via senza assicurazione, aveva sanzionato il responsabile e fatto rimuovere l’autocarro, per darlo in custodia ad una carrozzeria. L’interessato non aveva però pagato la sanzione né recuperato il mezzo. Da qui il nuovo provvedimento.