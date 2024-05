Schlein attesa oggi all’Arci. Intanto Mantellassi lancia il progetto piazza-sicura

Aspettando Elly Schlein. Una domenica in tour attraverso la Toscana per la segretaria del Partito Democratico. Al mattino tappa a Follonica, poi a Piombino, Venturina Terme per arrivare alle 18 a Empoli per un evento con il candidato sindaco Alessio Mantellassi, al circolo Arci di Marcignana, e infine chiudere a Prato. Intanto ieri il candidato del centrosinistra empolese ieri ha organizzato una conferenza stampa aperta alla cittadinanza per presentare la sua piazza Don Minzoni. A introdurre il progetto ieri c’era Paolo Pianigiani, storico locale, che ha descritto le fotografie scelte per la mostra temporanea allestita per un confronto tra il passato, il presente e il futuro della zona stazione: uno dei luoghi tema della campagna elettorale per tutti i candidati sindaco – oltre a Mantellassi, Simone Campinoti, Maria Grazia Maestrelli, Leonardo Masi e Andrea Poggianti – che hanno ognuno presentato la propria ricetta per la sicurezza.

"Abbiamo la terza stazione ferroviaria toscana per flussi – ha ribadito ieri Mantellassi –, inutile negare che sia una zona delicata. Ne ho parlato subito all’inizio della mia campagna proponendo “Empoli più bella e sicura“. Abbiamo immaginato dunque una piazza più moderna, ordinata e sicura. Intervenire è fondamentale per farla tornare a vivere. Qui troverà spazio una sede della Municipale con la situation room per vigilare".