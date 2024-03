Scambio di auguri pasquali. Incontro con il cardinale Betori. Donata un’opera in ceramica

Un momento importante, carico di significato e forte emozione in occasione della Pasqua. Il dirigente della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Massimo Luschi, è stato ricevuto in udienza presso l’arcivescovado di Firenze dal cardinale Giuseppe Betori, per il tradizionale scambio di auguri pasquali.

Il comandante generale Luschi durante questo particolare incontro è stato accompagnato dal comandante territoriale Alessandro Migliorini e dal cavaliere Vieri Lascialfari, cerimoniere della polizia municipale. Luschi ha fatto dono al cardinale Betori di una ceramica, opera del maestro Marco Mangani. Si tratta di una mattonella a sbalzo in terracotta invetriata raffigurante lo stemma cardinalizio del porporato che lo stesso Betori ha particolarmente apprezzato.

"È stata una grande emozione poter incontrare l’arcivescovo di Firenze e portare la nostra vicinanza e gli auguri per la Pasqua a nome mio e di tutto il personale della nostra polizia municipale – ha affermato Massimo Luschi – con ancora vivo in noi il grande ricordo dei solenni festeggiamenti del nostro celeste patrono San Sebastiano, che si sono svolti lo scorso mese di gennaio a Castelfiorentino con la santa messa presieduta proprio dal nostro arcivescovo. Il nostro grazie al cardinale Betori per la vicinanza a noi dimostrata in questi anni, durante il suo ministero episcopale presso la chiesa fiorentina".