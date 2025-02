Sara Secci ha vinto a Sanremo. La sua pizza è la migliore del festival

Il 75esimo Festival di Sanremo ha incoronato Olly, ma se sul palco dell’Ariston il cantante di Genova è stato il re, la regina del terzo trofeo “Pizza Festival Sanremo 2025“ è toscana, per la precisione di Vinci. Fresca vincitrice del titolo mondiale a ottobre 2024, infatti, Sara Secci si è ripetuta anche nella kermesse ligure andata in scena in una location situata sul lungomare sanremese.

"È stata un’esperienza unica – racconta la titolare della pizzeria al Bar Leonardo di Vinci, davanti al municipio –, mi sono emozionata così tanto da piangere, perché non credevo veramente di essere arrivata prima fra tutti i quaranta concorrenti che eravamo, tutti professionisti del settore". Sara Secci, 32enne vinciana, non ha infatti solo prevalso nella categoria ’impasti alternativi’, ma ha anche ricevuto il premio (un attestato a forma di disco, in onore della concomitante manifestazione musicale) come miglior ’pizzaiolo assoluto’.

"Per quanto riguarda le pizze a impasto alternativo sono stata molto indecisa fino alla fine su cosa portare in gara – prosegue Secci –, poi ho optato per una pizza a impasto nero al carbone con mozzarella fiordilatte, kiwi, salmone, mandorle e stracciatella. Una combinazione di gusti e sapori che ha avuto un grande successo regalandomi la vittoria, ma è stata molto apprezzata anche la pizza classica, una marinara con aglio e un pochino di peperoncino. Secondo me, infatti, la semplicità ripaga sempre e sono stata veramente lusingata dai tanti complimenti ricevuti dai vari personaggi dello spettacolo, che hanno assaggiato le nostre pizze, dai ragazzi del “Grande Fratello“ a quelli di “Uomini e Donne“ passando per i vari cantanti in gara all’Ariston".

Non ha potuto ‘condividere’ la vittoria con il suo cantante preferito, Irama, che è finito solo nono, ma per Sara Secci quella vissuta a Sanremo resta senza dubbio una delle esperienze più belle.

"Ho provato emozioni indescrivibili – racconta – ed è stato bello anche poter provare le pizze degli altri concorrenti per capire a che livello uno può essere. Onestamente è un’esperienza che consiglio a qualsiasi pizzaiolo di provare a vivere". Intanto, oltre a dedicare la vittoria a suo figlio di due anni, Sara festeggerà il suo trionfo sanremese anche nel proprio locale nel cuore del borgo di Leonardo. "Ho intenzione di fare una presentazione della pizza che ha vinto nella categoria ’impasti alternativi’ - conclude – così come di dedicarne una speciale a questa vittoria".

Simone Cioni