Sammontana conquista gli Usa, il Barattolino sbarca a New York. “Ecco l’icona del gelato italiano”

Empoli, 27 giugno 2025 – Ci sono oggetti che, più di altri, racchiudono l’identità del Belpaese. Il Barattolino Sammontana è tra questi. Non un semplice contenitore di gelato, ma una promessa d’estate, una memoria condivisa, la spensieratezza. Il sorriso. E ora quell’icona varca l’oceano, pronta a raccontare agli Usa la dolcezza tutta nostrana dei “Gelati all’italiana”. Sammontana Italia annuncia con orgoglio l’arrivo del Barattolino negli States: un debutto ambizioso per rafforzare il piano di sviluppo del gruppo per i mercati del Nord America. Prima tappa New York, la città che più di tutte rappresenta l’incontro tra culture. La strategia fa leva sulla recente acquisizione di La Rocca Creative Cakes e sulla presenza ultratrentennale negli Stati Uniti del marchio Bindi , brand oggi parte di Sammontana Italia grazie all’acquisizione di Forno d’Asolo realizzata in partnership con Investindustrial, gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza con 17 miliardi di euro di fondi raccolti. L’estate newyorkese si tinge così dei colori vivaci di Sammontana Italia che si presenterà in grande stile negli Stati Uniti grazie alla partnership con Eataly Usa – società indirettamente detenuta da Investindustrial – che sta portando avanti un’importante espansione in Nord America con l’inserimento a scaffale negli undici punti vendita presenti sul territorio americano.

Il debutto ufficiale avverrà in grande stile durante il Summer “Fancy Food Show“ di New York – dal 29 giugno al primo luglio –, su quello che è considerato il palcoscenico più prestigioso per le eccellenze alimentari mondiali. Ma è solo l’inizio di una lunga serie di eventi.

Da luglio sarà impossibile, infatti, passeggiare per la Grande Mela senza imbattersi nell’inconfondibile fascino italiano: il container firmato Sammontana nella sede di Eataly Flatiron diventerà il punto d’incontro per chiunque voglia assaporare i gusti mitici al centro di New York, tra le vetrine scintillanti e il via vai frenetico della Fifth Avenue.

E poi ci sarà “Gelati all’Ombra”: l’iniziativa in collaborazione con Madison Square Park Conservancy che porterà nel cuore del quartiere ombrelloni colorati, degustazioni pop-up ed eventi speciali legati alla Carnegie Hall. “Con questo lancio portiamo lo stile e il gusto autenticamente italiani nella quotidianità di questo Paese – dichiara Alessandro Angelon, amministratore delegato di Sammontana Italia –. Ci onora condividere la storia dell’azienda e la qualità dei nostri prodotti con nuovi consumatori e iniziare a costruire un legame significativo negli Stati Uniti, territorio chiave per i brand del food italiano e in linea con la nostra strategia di sviluppo”. Al viaggio partito da Empoli con la famiglia Bagnoli si aggiungono, dunque, nuove conquiste che rafforzano il marchio Sammontana “Gelati all’italiana“ nell’HoReCa e nella Gdo sia in Italia che all’estero con obiettivi sempre più internazionali ma con lo stesso inimitabile gusto. Piccola curiosità: Sammontana ha ’firmato’ anche la mega torta (nella foto piccola) offerta per l’Independence Day già festeggiato dal Consolato statunitense di Firenze a Villa Bardini.

elisa cap.