Ruggini nel centrodestra. L’aut aut di Torselli: "Poggianti via dal partito se vuole correre da solo"

Mentre Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d’Italia–Centrodestra per Empoli, alimenta la querelle nel centrodestra empolese sulla candidatura dell’imprenditore Simone Campinoti, i vertici regionali del suo partito si chiudono in cerchio intorno alla coalizione e non ammettono fronde interne. Poggianti non ha fatto mistero di non volersi rassegnare alla richiesta di farsi da parte, e da giorni sta sondando il terreno per una candidatura alternativa che di fatto metterebbe l’elettorato di centrodestra di fronte a una scelta divisiva. Fratelli d’Italia, però, manda messaggi inequivocabili: "Se Poggianti si candidasse da solo, automaticamente si porrebbe fuori da FdI", spiega Francesco Torselli, consigliere regionale di FdI che prova a tendere comunque una mano verso il capogruppo empolese: "È bravo, è cresciuto nel nostro partito fin dai movimenti giovanili, è stato un ottimo consigliere comunale: mi auguro possa essere assessore nella nuova giunta Campinoti". Fabrizio Rossi, coordinatore regionale FdI, che ha seguito direttamente le trattative di coalizione a Empoli, è altrettanto netto: "Se fa una candidatura da solo è fuori da Fratelli d’Italia, chi non accetta le nostre indicazioni si pone fuori dal partito".

Con il centrodestra al Governo e FdI azionista di maggioranza, Meloni presidente del consiglio e il vento di destra che soffia nel Paese, la scelta Campinoti, un candidato civico e in passato vicino a Renzi, in concomitanza con il ‘vuoto’ politico lasciato da Brenda Barnini al suo ultimo mandato, era certamente inattesa. Poggianti, che può invece mettere sul piatto una lunga militanza di partito sul territorio, sta portando così acqua al mulino della fronda interna, ma la querelle sembra non toccare i vertici. FdI serra le fila della coalizione e rivendica "la regia regionale" delle candidature sopra ogni appartenenza: "La coalizione – spiega Torselli – si è impegnata a scegliere insieme i candidati dei comuni sopra i 15mila abitanti per correre uniti. A Empoli si è scelto un uomo della società civile dopo aver vagliato diversi nomi. Se avessimo avuto una figura più adatta ‘in casa’ l’avremmo proposta".

Una scelta di coalizione, quindi, che nasce da un ripensamento del centrodestra empolese: "Quella di Campinoti – continua Torselli – è una scelta condivisa. Le percentuali di FdI non bastano per vincere, devi portare a votare per te persone che arrivano anche da altre sensibilità. Campinoti è un imprenditore importante, noto sul territorio, una figura catalizzante di voti". Non una ‘scelta difensiva’ o ‘di rinuncia’, quindi, ma il rilancio di un centrodestra allargato che mira al governo cittadino: "Poggianti – spiega il coordinatore Rossi – è stato un ottimo candidato sindaco cinque anni fa, ma non è arrivato dove speravamo. Abbiamo scelto un candidato civico che rappresenti un po’ la parte imprenditoriale della città. Campinoti è la persona giusta per vincere, all’attacco, altro che strategia difensiva".

Rossi prende a modello esperienze ‘civiche’ simili che hanno avuto successo, come Lucca, Siena o Grosseto: "Vogliamo proporre anche a Empoli l’esperienza di un candidato civico non espressione di un partito e far capire che ci si può fidare del centrodestra. Crediamo di doverci arricchire anche di figure fuori dal nostro perimetro tradizionale, che raccolga simpatie di mondi che non si sono ancora avvicinati a noi. Un civico che può rompere lo schema che vede da oltre 70 anni governare il centrosinistra".

Giovanni Mennillo