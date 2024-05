Rubinetti a secco martedì a Poggioni

Nella mattinata di martedì prossimo 7 maggio si verificheranno mancanze d’acqua a Poggioni, nel Comune di Cerreto Guidi. A comunicarlo è Acque, che spiega come il disagio sarà dovuto ai lavori sulla rete idrica nel comune di Larciano, dalle 8 alle 13 dello stesso giorno, per i quali si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in tutto il capoluogo di Larciano, ad eccezione di Castelmartini. Al contempo, si verificheranno mancanze d’acqua anche nei comuni vicini: oltre a Poggioni anche a Cerbaia, nel comune di Lamporecchio. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, con le stesse modalità orarie.