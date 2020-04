Gambassi Terme (Firenze), 11 aprile 2020 - Sempre più focolaio Coronavirus nel piccolo paese di Gambassi Terme (Firenze), in Toscana. Stasera nella sola rsa risulta un numero maggiore di positivi: 29 anziani ospiti, cinque suore e 12 operatori della casa di riposo. A questi vanno aggiunti una anziana morta alcuni giorni fa e due ricoverati in ospedale. È quanto fa sapere il sindaco Paolo Campinoti stasera spiegando anche che 15 pazienti sono stati trasferiti nel pomeriggio all'ospedale di Fucecchio (Firenze). Critica, sempre nel comune di Gambassi, anche la situazione nel santuario di Montignoso dove nove religiosi sono risultati positivi al tampone: uno è stato ricoverato in ospedale a Empoli mentre gli altri si trovano in quarantena nella stessa struttura religiosa

