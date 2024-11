Rotary club in azione. Maxi-raccolta fondi per la Misericordia

Due dispositivi medici a beneficio del territorio, in quanto promettono di agevolare ulteriormente il lavoro dei soccorritori. Sono stati donati dagli esponenti del Rotary club alla Misericordia di Certaldo, dopo l’evento a Villa Pillo a Gambassi. Un momento conviviale che si è svolto alla presenza del governatore della Misericordia di Certaldo Andrea Cambioni, del vicegovernatore e coordinatore dell’area Empolese Valdelsa Valdarno Maurizio Chinaglia, del governatore della Misericordia di Volterra Maurizio Gabellieri e il suo vice Roberto Pescussi. E che si è concluso il "District Grant", che ha come detto visto la donazione di strumenti medici per interventi su incidenti stradali da parte del Rotary club Valdelsa e del Rotary club Volterra: la sezione certaldese della Misericordia ha ricevuto nel dettaglio due estricatori per estricazione rapida e cautelativa di ultima generazione, mentre la Misericordia di Volterra ha ricevuto un immobilizzatore ragno pediatrico, una tavola spinale pediatrica ed altri accessori utili in ambito pediatrico. L’ammontare della donazione è di 2.700 euro, di cui il 40% cofinanziato grazie al District Grant eseguito dalla Fondazione Rotary International tramite il Distretto 2071 del Rotary International.