Rock e parità di genere. Appuntamento a Corniola con le ’Bambole di pezza’

EMPOLI

"La cosa più importante per noi sono i live, andare in giro a suonare e incontrare il nostro pubblico, con cui amiamo confrontarci anche dopo la performance. Capita spesso che ci siano dei giovani, delle donne che vengono a raccontarci le loro storie. Per noi è bellissimo quando riusciamo a essere utili a qualcuno o comunque a vibrare in sintonia con il nostro pubblico. Maschile e femminile". Fra i tanti concerti di maggio nell’empolese ce n’è uno da segnare con l’evidenziatore rosa. E’ quello che vede Le Bambole Di Pezza protagoniste sabato 25 sul palco della "Dama di Birra" di Corniola.

La lanciatissima rock band milanese torna dal vivo a proporre con gioia e determinazione un repertorio ricco di canzoni che parlano di indipendenza, di parità fra i sessi, di lotta contro la violenza sulle donne. E, rivendicano attenzione per le tematiche di genere e il sessismo. Lo faranno anche in questa attesa tappa toscana del Summer Tour 2024 che vede il quintetto tutto al femminile alle prese con chitarre incandescenti, ritmo, distorsioni e un’attitudine punk mai messa in discussione. Anzi rilanciata con determinazione dalla nuova formazione che vede, accanto alle fondatrici Morgana Blue alla chitarra solista e Dani Piccirillo alla chitarra ritmica e cori, tre giovani ricche di grinta, come la vocalist Cleo, la batterista e corista Xina e Caj al basso e ai cori.

La loro è una musica piena di adrenalina, che inizia ad aprirsi anche a sonorità più melodiche, come dimostra il singolo "Stuntman", appena pubblicato da Nigiri / Sony Music Italy. Un brano elegante e impegnato in cui Le Bambole si fanno ancora una volta portavoci dell’empowerment femminile: la ballad, che conserva una certa vena punk, vede infatti la protagonista camminare a testa alta verso il dirupo, abbracciando il rischio del salto del vuoto con coraggio e sfidando la gravità. Senza arrendersi, come uno stuntman.

"Il brano invita a non demordere, a non mollare i nostri sogni anche quando le cose sembrano difficili – spiega Morgana Blue –. Anche se le nostre canzoni nascono spesso da stimoli della cantante, ci piace poi costruirle insieme in sala prove. Amiamo collaborare e spalleggiarci una con l’altra. Stiamo scrivendo tanto anche in questi giorni e magari proveremo qualche nuovo pezzo anche dal vivo. Ci piace poi metterci alla prova con più arti. Presto lo faremo anche con il fumetto. Siamo appassionate del mondo della graphic novel e nei prossimi mesi svilupperemo questa novità che non vediamo l’ora di condividere, insieme a tanta nuova musica, con i nostri fan".

Giovanni Ballerini