Rissa in centro durante la festa . Volano anche sassi e bottiglie nella zona della stazione

Ancora episodi di violenza alla stazione di Castelfiorentino, e proprio mentre in centro e nella parte alta del paese si stava svolgendo la festa di Halloween, CastelloFobia, che anche quest’anno è riuscita ad attirare tantissimi visitatori e famiglie con i bambini per il consueto rito di “dolcetto o scherzetto?“. Peccato, appunto, che l’allegria e il divertimento siano stati guastati dall’ennesima rissa tra stranieri andata in scena nella zona dello scalo ferroviario. Erano circa le 22 quando lo spazio tra via Ridolfi e via della Costituente si è trasformato in un ring. Il parapiglia, a quanto appreso, sarebbe scaturito per futili motivi. Gli antagonisti, tutti giovani tra i venti e i trenta anni, armati di bottiglie di vetro e sassi si sono affrontati generando grande scompiglio. Alcuni passanti hanno subito lanciato l’allarme richiamando l’attenzione della coppia di guardie giurate dell’agenzia Sicuritalia che dallo scorso mese di settembre garantisce una presenza permanente nell’area della stazione e del centro (il servizio è entrato in funzione con la sottoscrizione da parte del Comune del protocollo “Mille occhi sulla città” in Prefettura). Insieme agli agenti della polizia municipale dell’Unione dell’Empolese Valdelsa, gli operatori dell’istituto di vigilanza sono riusciti a sedare la rissa. I contendenti sono stati separati. Ciascuno di loro è stato identificato. Si tratta di persone già note alle forze dell’ordine. Placati gli animi e allontanati gli autori dell’episodio di violenza la situazione è tornata alla normalità. Nonostante gli oggetti branditi dai protagonisti durante la furibonda lite, nessuno si è fatto male. Tanto però è stato lo spavento e la paura che l’accesa contesa degenerasse in qualcosa di peggio.

Purtroppo episodi del genere nella zona calda del paese continuano a ripetersi con una certa frequenza. Da fine settembre ad oggi ne sono stati registrati almeno altri cinque con l’intervento delle guardie giurate e delle forze dell’ordine. Con la presenza sul luogo degli agenti il fenomeno adesso riesce ad essere contenuto m eglio, ma basta poco, una parola di troppo insieme all’abuso di alcol, a far scattare la scintilla e a far partire la rissa.

Irene Puccioni