Riconoscimenti all’imprenditore e ai militari

EMPOLESE VALDELSA

Montespertoli ha un nuovo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È Bruno Corsini (nella foto con il sindaco Mugnaini), che in occasione del 77° anniversario della Festa della Repubblica, ha ricevuto il diploma da parte del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. Quella ricevuta dall’imprenditore è una delle massime onorificenze civili italiane, conferita dal Presidente della Repubblica a coloro che si sono distinti per meriti eccezionali nel campo della scienza, dell’arte, della cultura, della politica, dell’economia e del sociale. L’Artigiana Ceramiche Corsini nasce nel 1957 distinguendosi nel settore del vetro e dei cristalli per la lavorazione della ceramica e la produzione di articoli in terracotta. Alla cerimonia di consegna si erano presenti anche il sindaco Alessio Mugnaini. Nella stessa mattinata sono stati conferiti i titoli di Cavaliere anche a Andrea Borghi di Castelfiorentino: "commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato a riposo si è distinto per il servizio prestato nell’arco della carriera. Ha svolto attività di volontariato, tra cui iniziative di formazione specialistica per gli autisti della misericordia". L’altro cavaliere è il Luogotenente dei carabinieri Maurizio Filippi che nel corso della carriera nell’Arma "ha raggiunto ottimi risultati e ha ricoperto incarichi impegnativi presso la stazione carabinieri di Empoli". Titolo di cavaliere anche al Luogotenente Francesco Sapora, capo segreteria del Comando Regionale per la Toscana della Guardia di Finanza "impegnato nel sociale, è stato vice presidente della Filarmonica “Pietro Nardini” di Montelupo Fiorentino". Infine il Luogotenente Ciro Raineri, comandante presso la stazione dei Carabinieri di Cerreto Guidi, è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale.