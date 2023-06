Arrivano le reliquie di Padre Pio. Da oggi una settimana di iniziative

Montespertoli (Firenze), 5 giugno 2023 - Un centinaio di fedeli per venerare le reliquie di Padre Pio, arrivate ieri pomeriggio nella chiesa di San Donato a Livizzano. Ad accoglierle c’era una schiera di persone che hanno riempito la chiesa per la messa delle 18. Le reliquie – un saio, una benda del costato e un guanto – si potranno venerare per tutta la settimana nell’ambito di una serie di iniziative organizzate per l’occasione nella ’Cittadella Mariana’ che si trova tra Montespertoli e Montelupo Fiorentino, sviluppatasi qui grazie all’esorcista don Mario Boretti, le cui spoglie mortali riposano nel piccolo cimitero di Livizzano. Don Boretti era ’figlio spirituale’ di Padre Pio, e nel periodico da lui fondato, “La voce di San Donato”, aveva parlato molte volte del suo particolare rapporto con il Santo di Pietrelcina che "a San Donato a Livizzano era venerato". Nella cripta della chiesa, una grande foto – presente anche a San Giovanni Rotondo – immortala il sacerdote fiorentino con il frate che portava sul suo corpo le stimmate . Si preannuncia dunque una settimana intensa.

Si parte oggi con il rosario alle 10 e la messa alle 10.30 presieduta da don Cristian Comini, parroco di San Donato a Chiesanuova. Alle 17 l’adorazione eucaristica vocazionale sarà animata dalle sorelle Carmelitane di Poggio Chiaro. Alle 18 la santa messa presieduta dai padri Carmelitani del Movimento Carmelitano ’la Famiglia’. Domani invece i fedeli, approfittando del clima di spiritualità donato dalla presenza delle reliquie, potranno confessarsi dalle 10 alle ore 12. Alle 17.15 il rosario e alle 18 la santa messa presieduta da padre Marciano Guarino. Mercoledì invece si celebra il 25esimo anniversario di sacerdozio di don Cristian Meriggi, parroco di San Donato a Livizzano e figlio spirituale di don Mario Boretti. Dopo il rosario delle 18.15, proprio don Cristian Meriggi presiederà la messa delle 19. Saranno presenti sacerdoti e rappresentati della comunità civile per festeggiare Don Meriggi che, come don Boretti, è uno degli esorcisti dell’Arcidiocesi di Firenze.

Gli appuntamenti proseguono poi per tutta la settimana e tra gli altri saranno a San Donato a Livizzano monsignor Gianluca Bitossi, rettore del Seminario di Firenze, Carlo Ciattini, vescovo di Massa Marittima-Piombino, Stefano Manetti, vescovo di Fiesole e infine domenica il cardinale Ernest Simoni. Seguirà la processione del Corpus Domini verso Poggio Capponi.