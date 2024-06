Pronta la giunta Donnini. Domani la presentazione

Ancora poche ore e Fucecchio avrà la giunta. La squadra di assessori – cinque i componenti – che collaboreranno con la nuova sindaca Emma Donnini per amministrare il territorio nei prossimi cinque anni. Lunedì ci sarà la presentazione ufficiale in Comune. Poi ad inizio luglio si riunirà per la prima volta il consiglio comunale anche perché ci sono scadenze precise, per per la prima seduta. Nei giorni scorsi Emma Donnini, ha incontrato in municipio i 16 consiglieri comunali e le 4 forze politiche che rappresenteranno i cittadini in consiglio comunale "con l’auspicio, ha scritto in una nota, che ognuno rappresenti al meglio i cittadini che lo hanno eletto in un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra i gruppi consiliari". La prima seduta del nuovo consiglio dovrebbe avvenire lunedì 1 luglio. Riguardo alla composizione della giunta invece c’è massimo riserbo. Sicuramente ci sarà qualche new entry. Ma ci saranno anche riconferme. Un mix, dunque, di esperienza e volti nuovi.